2021/04/21 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه بالغاء اجازات المشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:31

واع/

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