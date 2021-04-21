الكاظمي يوجه بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي تبلغ نسبة انجازها 35% وما دون

2021/04/21 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإلغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي تبلغ نسبة انجازها 35% وما دون.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي ان الاخير “زار هيئة الاستثمار واطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد”.

واوضح ان “الكاظمي وخلال الزيارة وجه بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا”.

وبين ان “الكاظمي وجه بالالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات ووجه بسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز”.

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