رسميا.. اقليم كوردستان يحتفل بيوم الصحافة الكوردية

2021/04/21 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت برلمان كوردستان يوم الاربعاء، على تحدد 22 نيسان من كل عام بيوم الصحافة الكوردية في اقليم كوردستان.

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، اليوم، صوت البرلمان على مقترح قرار يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان بعد حصول المقترح على اصوات 101 عضوا من اعضاء البرلمان.

وينص مقترح القرار على اعتبار يوم 22 نيسان من كل عام كيوم للصحافة الكوردية، وعلى وسائل الاعلام والصحافة الاحتفال بهذا اليوم وان تقوم حكومة اقليم كوردستان بدعم احياء ذكرى يوم الصحافة الكوردية كل عام.

وقالت البرلمانية سلمى فاتح عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في برلمان كوردستان: ان اعتبار يوم 22 نيسان من كل عام، كيوم للصحافة الكوردية، له اهمية كبيرة، لافتة الى ان 101 من اعضاء برلمان كوردستان صوتوا بتحديد 22 نيسان يوما للصحافة الكوردسة.

واضافت: ان جلسة برلمان كوردستان مازالت مستمرة.

PUKmedia خاص

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