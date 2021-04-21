مشكلة قانونية في مفوضية انتخابات اقليم كوردستان

2021/04/21 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في اقليم كوردستان عن وجود مشكلة قانونية، لافتا الى انه لم يتم تبليغهم من قبل الحكومة وبرلمان كوردستان بشأن اجراء عملية الانتخابات.

وقال شيروان زرار المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان لـ PUKmedia، ان المفوضية كمؤسسة مستقلة ومن الناحية الادارية والمالية مستمرون باعمالهم، مضيفا، الا ان حكومة وبرلمان كوردستان لم تبلغانا بشئ الى هذه اللحظة بشأن اجراء الاستعدادات لاجراء انتخابات برلمان كوردستان.

واضاف، بحسب عمر الدورة الحالية لبرلمان كوردستان، من الضروري اجراء انتخابات نهاية العام المقبل 2022، مشيرا الى انه ولهذا الغرض يجب تبليغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل 6 اشهر من اجراء الانتخابات لغرض اتخاذ الاجراءات والاستعدادات للانتخابات.

واشار زرار الى، انه اضافة الى عدم تبليغنا باجراء الاستعدادات للانتخابات المقبلة، في الوقت ذاته، مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لديه مشكلة انتهاء المدة القانونية له، مردفا، انه ولذلك طالبنا برلمان كوردستان بمعالجة هذه المشكلة اما بتمديد المدة القانونية لعملس مجلس المفوضين او اختيار لجنة جديدة تشرع بالعمل.

PUKmedia خاص

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