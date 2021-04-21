برر ما فعله بحكمة.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث

2021/04/21 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تداولت وسائل الإعلام العالمية معلومات عن قرار النجم الصيني جاكي شان حرمان ابنه الوحيد جايسي من الورث، علماً أن ثروته تقدر بنحو 350 مليون دولار.

وذكر موقع “هندوستان تايمز” الأمريكي تفاصيل عن القصة الغريبة، لافتين إلى أن النجم العالم يرغب بالتبرع بكامل ثروته للجمعيات الخيرية، وبذلك سيتم حرمان ابنه الوحيد من الميراث.

وقال جاكي شان عن ابنه: “إن كان قادراً سوف يصنع المال الخاص بنفسه، وأما إذا كان غير قادر فسوف يضيع أموالي التي جنيتها”.

وأضاف أنه "نادم لعدم التحاق ولده بالجيش"، موضحا أن "الخدمة العسكرية كانت ستساهم في بناء شخصيته بشكلٍ أفضل".

يذكر أن جايسي هو النجل الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، ويعمل الآن ممثلاً ومغنياً، وقد قبض عليه في عام 2014 بسبب حيازة المخدرات.



وهذا ما دفع والده للاعتذار عن ابنه، والقول إنّه فشل في تعليم ابنه الوحيد والذي أنجبه من جوان لين التي تزوجها عام 1982.

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