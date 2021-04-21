بعد مباشرة عمله.. الخدمة الاتحادي يوضح عبر ’’بغداد اليوم’’ آلية التعيينات الجديدة والمشمولين بها

2021/04/21 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، الأربعاء (21 نيسان 2021)، آلية التعيينات الجديدة في وظائف الدولة، بعد مباشرة عمل المجلس وفق قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

وصوت مجلس النواب في وقت سابق، على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، لحصر التعيينات عبر المجلس، وضمان عدم حصول تعيينات في الدولة، خارج الحاجة.

وذكر التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "وفق موازنة العام الحالي، لا توجد تعيينات، باستثناء تعيينات وزارة الصحة والكليات الساندة، لكون الموازنة خالية من الدرجات الوظيفية".

وأضاف: "عملنا حاليا يقتصر على وزارة الصحة وهؤلاء بموجب القانون تعيينهم مركزي"، مبيناً أن "الأسماء تصلنا من وزارة الصحة، لغرض تعيينهم".

وتابع: "أما الكليات الساندة فيجب على المتقدم أن يملا استمارة التعيين وبعدها يتم المفاضلة بحسب التعليمات والقوانين".

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه مجلس الخدمة الاتحادي، كتاباً إلى الوزارات والدوائر حول الاحتياجات من الموظفين لغرض تعيينهم عن طريق المجلس.

وتضمنت وثيقة صادرة عن المجلس، أنه "نظراً لمباشرة مجلسنا بمهام عمله وإشارة لما تضمنه قانون الموازنة 2021، بإحالة ملف التعيينات إلى مجلس الخدمة الاتحادي، راجين تزويدنا بالاحتياجات الوظيفية لمؤسساتكم، ليتسنى لنا النظر فيها واتخاذ اللازم بشأنها، مع بيان هل أن هذه الاحتياجات ممكن تغطيتها في حركة الملاك الخاصة بكل مؤسسة أم توجب استحداث درجة وظيفية جديدة، وما الأسباب الموجبة لذلك".وأضاف: "على أن تردنا الإجابة خلال 30 يوماً من تاريخ استلامكم الكتاب، وبخلاف ذلك سيتم إهمال أي طلب وعدم النظر فيه".

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