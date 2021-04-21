رئيس الجمهورية للسفير الروسي: يجب أن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار

2021/04/21 | 15:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، على أن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار.

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