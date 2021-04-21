2021/04/21 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تصدر ضوابط جديدة بشأن تنقل طلبة الصفوف المنتهية » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 15:15

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