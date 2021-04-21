انسحاب إنتر ميلان من مشروع دوري السوبر الأوروبي

2021/04/21 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.وأعلن إنتر في بيان: “نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي”.وسبق إعلان انسحاب إنتر كأول نادي إيطالي يتخلى عن فكرة البطولة المستحدثة، إنسحاب […]

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