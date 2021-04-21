وزير النفط يعلن احالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي الى  شركة صينية

2021/04/21 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت شركة (Sinopec) الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى ، جاء ذلك بعد مشاركتها في جولة التراخيص التي نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء برعاية وحضور وزير النفط رئيس اللجنة المشرفة والسادة وكلاء الوزارة والمدراء العامين والشركات المتنافسة.

واكد وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل في بيان ان “من اولويات الوزارة تطوير الصناعة الغازية و الاستثمار الامثل للغاز بالاضافة الى تطوير قطاع التصفية والتكرير في البلاد ، واليوم نشهد حدثا مهما سيتم من خلاله تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى واهمية تطوير هذا الحقل تكمن في انه يستهدف استثمار الغاز الحر فيه والاستفادة منه في تعظيم الانتاج الوطني من الغاز باضافة 300 مقمق باليوم وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها ، فضلاً عن توفير الوقود الى محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

ودعا الوزير الشركة الفائزة بعقد تطوير الحقل والجهات المعنية في الوزارة الى “ضرورة الاسراع باجراءات توقيع العقد للمباشرة بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

واشار اسماعيل الى ان “الوزارة تشجع الاستثمار في قطاع الغاز ونعمل على على ابرام عقود مع شركات عالمية اجنبية لتطوير حقول غازية وبناء منشآت لتصنيع الغاز في البصرة وميسان وذي قار والانبار”، مؤكداً حرص الوزارة على “توفير البيئة المناسبة للعمل في القطاع النفطي والغازي”.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان “وزارة النفط ومن خلال جهودها في تنظيم جولة التراخيص قد ارست مناقشة التطوير لحقل المنصورية الغازي الى شركة (ساينوبك) الصينية لتقديمها اوطا العطاءات ، وتعتبر احالة العقد الى الشركة الفائزة خطوة متقدمة في عمليات استثمار الغاز الحر في الحقل ، مشيرا الى العقد سيكون بنسبة (51%) لصالح شركة نفط الوسط ممثل وزارة النفط و(49%) لصالح الشركة الفائزة ، موضحا ان اهمية تطوير الحقل تاتي لتامين احتياج محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز”.

وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص علي معارج ان “الوزارة ومن خلال دائرة العقود قامت بالاعداد والتهيئة لتنظيم جولة تراخيص جديدة لاحالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي وفق الاجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص وجرت دعوة الشركات وتم تاهيل (8) شركات للمشاركة في المنافسة ، وفازت شركة (Sinopec) الصينية بعد تقديمها عطاء بقيمة (23.88) كنسبة مشاركة في الربحية ، علما ان هذه النسبة تجزأ الى (51%) الى شركة نفط الوسط الشريك الحكومي و(49%) الى الشركة الصينية الفائزة ، وكان هو اوطأ العطاءات المقدمة”.

واشار معارج الى ان “الملامح الاساسية لعقد تطوير الحقل تؤكد على ملكية الثروات الطبيعية داخل الحقل والمنتج منها للشعب العراقي وسيقوم المقاول بتمويل كافة انشطة الاستكشاف والتقييم والتطوير والانتاج ، وان مدة العقد (25) عاما مع امكانية التمديد (5) سنوات اخرى ، وستلتزم الشركة وفقا للعقد الذي سيبرم معها بتطوير بئرين ، بالاضافة الى تعهدها بتوفير فرص التدريب والتكنولوجيا الحديثة ، وفرص العمل لابناء محافظة ديالى وشراء السلع والخدمات المحلية ، ويخضع العقد وكافة اطرافه والمقاولون الثانويون الى القانون العراقي”.

ومن جانبه قال معاون مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم ان “حقل المنصورية الغازي من الحقول المهمة جدا لانتاج الغاز الحر ومن المؤمل ان تصل الطاقة الانتاجية للحقل الى 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم وان عملية الانتاج فيه تكون بمراحل تبدء من (50) مقمق باليوم وصولا الى الطاقة المنشودة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان “حقل المنصورية من الحقول الغازية المهمة حيث عملت الوزارة ومنذ سنوات لتطويره ، وتم احالته الى ائتلاف الشركات التي فازت بعقد تطويره في عام 2010 لكن بسب الظروف الامنية في حينها انسحبت الشركات من عملية التاهيل والتطوير ، واليوم فقد نجحنا في اعادة عملية عرضه للتنافس في جولة تراخيص جديدة وتمت عملية التنافس بعلنية شفافية ، بحضور الوزير والسادة الوكلاء والمدراء العامين للشركات والدوائر المعنية وحضور الشركات المتنافسة ،لتبدا مرحلة جديدة من عمليات التطوير لهذا الحقل الغازي ، وسوف تتبعها خطوات مهمة خلال الفترة القريبة المقبلة .



وفازت شركة (Sinopec) الصينية بعقد تطوير الحقل الذي سيوفر امدادات الغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المتعلقة بالغاز”.

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