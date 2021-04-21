طلبة المدارس يحتجون بسبب اون لاين

2021/04/21 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض طلاب المراحل المختلفة في مدارس محافظة السليمانية قرار التعليم "أون لاين الالكتروني"، وغلق المدارس لأنه غير مفيد للطلبة حسب قولهم.

تقول دلخوش محمد من طلبة المرحلة المتوسطة " دراسة التعليم الإلكتروني غير جيدة ولا توصل للطالب مفهوم الدرس، انه شيء جديد علينا نحتاج وقت للتأقلم لا يسعفنا في الامتحانات على الابواب، نريد ان نذهب الى المدارس باسرع وقت وإلغاء قرار التعليم الالكتروني نحن هنا لنوصل صوتنا، ونأسف لتصرف بعض الطلبة".

وقالت تريفة محمد مديرة تربية شرق السليمانية" ان القرار جاء بسبب تفشي كورونا وازدياد حالات الاصابات وهي مصلحة الطالب اولا، يجب على الآباء ان يكونوا مسؤولين معنا وان يرشدوا ابنائهم باتباع التعليمات التربوية، التعليم والدراسة ستعوض لكن حياة الطالب أهم من كل اعتباراتنا."

وكانت الشرطة قد فرقت اليوم، تظاهرة لطلاب مدارس طالبوا بالعودة الى الدارسة في السليمانية.

PUKmedia عدنان الجاف

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