خانقين.. وقفة حزن برحيل الفنان جعفر حسن

2021/04/21 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مثقفون وفنانون وجماهير خانقين، وقفة حزن، برحيل الفنان والملحن الكوردي جعفر حسن الذي وافته المنية يوم الاثنين المنصرم، باربيل ، متأثرا باصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان وقفة حزن نظمت في خانقين، برحيل الفنان والمغني والموسيقي الكوردي، ابن الوند، جعفر حسن، موضحا، ان الوقفة شملت بث عدة اغنيات للراحل، كما توجه الفنانون والمثقفون من ساحة كرندي وسط خانقين صوب جسر الوند الذي يشكل نبضا اثريا للمدينة وكان الفنان الراحل شغوفا به وبضفتي النهر.

وعلى صعيد متصل، اعرب الفنان والمخرج الكوردي ناصر حسن، شقيق الفنان جعفر حسن، عن شكره لجماهير خانقين، لدورهم ومواساتهم العميقة بالمناسبة، شاكرا ايضا جميع الفنانين في اقليم كوردستان والعراق، الذي شاركوا بعزاء شقيقه الراحل.

والفنان الراحل، جعفر حسن، قد انطلق في منتصف الستينيات من القرن المنصرم، إثر الانقلاب العسكري (البعثي) في شباط عام 1963 فصل من المعهد ومنع من دخول الإذاعة.



سجل أول أغنية في إذاعة بغــداد من ألحان الملحن المعروف الأستاذ جميل سليم وكلمات الفنان الأستاذ محمد القبانجي بعنوان (كلما أتمعّن برسمك)، وهو اول من لحن أغنية (للريل وحمد) للشاعر مظفر النواب عام 1965 حين كان ما يزال طالباً في معهد الفنون الجميلة وتم قبول اللحن من قبل لجنة فحص الألحان والنصوص، كما لحن عام 1970 قصيدة (إغضب كما تشاء) للشاعر نزار قباني، وكان اللحن معداً للفنانة نجاة الصغيرة بحسب الاتفاق في بيروت مع الشاعر نزار قباني، لكن ظروف الفنان المطارد جعفر حسن تسببت في ضياع فرصة ذهبية لانتشار اللحن الرائع.



في عام 1974 أسس فرقة الروّاد المركزية وقدم العديد من الأغاني الوطنية والسياسية والشعبية.



ومن أغانيه الشهيرة التي قدمتها فرقة الروّاد وغناها مع الفرقة التي أسسها ودرّبها بنفسه مع عدد كبير من المنشدين والعازفين: لاتسألني عن عنواني ، يابو علي، عمي يابو جاكوج، للمرأة غنوتنه، عمال نطلع الصبح، قبليني للمرة الأخيرة، وغيرها.



في عام 2004 عاد الفنان جعفر حسن للوطن واستقر في باربيل بعد رحلة وهجرة قسرية دامت لأكثر من ربع قرن.

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