2021/04/21 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

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