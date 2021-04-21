بسبب جسم مشبوه.. إخلاء محطة قطارات جسر لندن في بريطانيا

2021/04/21 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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قامت أجهزة الطوارئ البريطانية، اليوم الاربعاء، بإجلاء الركاب من محطة قطارات "جسر لندن" على خلفية اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية على حسابها في "تويتر"، أن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة "تتعامل مع حادث" هناك.من جانبها، أكدت شرطة النقل البريطانية عبر "تويتر" أن إغلاق محطة "جسر لندن" جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات، مشيرة إلى أن الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم من أجل التأكد مما إذا كان يشكل أي خطر.

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