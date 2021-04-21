مسعود بارزاني والسفير البريطاني يبحثان العملية السياسية والانتخابات المقبلة

2021/04/21 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الأربعاء (21 نيسان 2021)، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي وبحث معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان للحزب الديمقراطي، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال الاجتماع، أدان السفير البريطاني الهجمات الأخيرة على إقليم كردستان ومطار أربيل الدولي".

وأضاف، هيكي بحسب البيان، أن "بريطانيا والدول المتحالفة معها مصرة على حماية إقليم كردستان من التهديدات"، مشيراً إلى أن "استقرار الإقليم وأمنه عامل رئيسي لاستقرار العراق وأمنه والمنطقة عموماً".

وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الانتخابات العراقية المقبلة".

وأكمل البيان، أن "الاجتماع سلط الضوء على عملية إصلاح وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها، وجدد السفير البريطاني دعم ومساندة بلاده لعملية الإصلاح والتنظيم في صفوف قوات بيشمركة كردستان".

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