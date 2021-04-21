التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للنصف الدراسي الثاني

2021/04/21 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (21 نيسان 2021) عن ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للنصف الثاني من العام الدراسي 2020 - 2021 .

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التعليميات تنص على ان ، نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يتم بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية إفراد عائلته بغض النظر عن واقع الطالب فيما يخص النجاح او الاكمال، وكذلك يتم نقل الطلبة داخل المديرية في حال نجاح الطالب او اكماله (في امتحانات نصف السنة بدرس او درسين)، هذا ويمنع نقل الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية بالإضافة الى منع نقل الطلبة من المدارس الحكومية الى المدارس الاهلية".

ونقل البيان، عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات قولها، ان "الضوابط تمنع نقل الطلبة الى المديريات العامة في المحافظات (كركوك ، الانبار ، صلاح الدين) لغير سكنة هذه المحافظات، ويتم توقف استلام طلبات النقل بعد تاريخ الأول من شهر آيار لعام 2021".

وأشارت المديرية الى ان "تنقلات التلاميذ والطلبة للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي هي من صلاحية المديريات العامة للتربية، على ان يتم تزويد مراكز فحص الدراسة الإعدادية والمتوسطة بجميع موافقات النقل لغرض تعديل بيانات الطلبة".

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