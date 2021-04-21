بالوثيقة.. التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي

2021/04/21 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) للنصف الثاني من العام الدراسي 2020 – 2021.وذكر الوزارة، في بيان، ان “التعليميات تنص على ان ، نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يتم بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية إفراد عائلته بغض […]

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