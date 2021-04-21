العراق.. إطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات الاستثمار

2021/04/21 | 15:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، سها داود نجار، عن إطلاق البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاستثمار عبر الموقع الرسمي للهيئة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل/ نيسان 2021.وقالت نجار، في بيان صادر عن الهيئة الوطنية …

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