الصحة العراقية توجه دوائرها بضرورة الإبلاغ عن سلامة لقاحات كورونا

2021/04/21 | 15:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجهت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، كافة دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات بالإبلاغ عن سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها استنادا لتوجيهات وزير الصحة حسن التميمي، بضرورة …

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