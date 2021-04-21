تربية السليمانية ترد على احتجاجات الطلبة: لن نتوقف عن نظام التعليم الالكتروني

2021/04/21 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رفضت مديرية التربية في محافظة السليمانية، الاربعاء، انهاء نظام التعليم الالكتروني، بالرغم من الاحتجاجات الغاضبة للطلبة.

وقال مدير التربية دلشاد عمر في مؤتمر صحفي عقب احتجاجات مطالبة بإنهاء التعليم الالكتروني تابعه NRT عربية (21 نيسان 2021) إن "هؤلاء المحتجين لديهم مطالب وسنرد عليها خلال الأيام المقبلة".

واضاف عمر "نحن نتوقع حتى وان عاد التعليم داخل الصفوف، فإن أولياء الأمور سيكونون بالخيار في إرسال أبنائهم إلى المدارس، أو مواصلتهم الدراسة عن طريق التعليم الالكتروني".

وأشار عمرالى ان "فيروس كورونا في تحور مستمر لذا ليس بإمكاننا تحمل المسؤولية في إعادة فتح المدارس".

واحتج العشرات من طلبة المرحلة المتوسطة، في وقت سابق من اليوم، أمام مديرية تربية السليمانية على استمرار إغلاق المدارس مطالبين بإعادة فتحها وإنهاء الدراسة عن بعد (أونلاين)، معتبرين بأن إغلاق المدارس أضر بدراستهم.

ورافق الاحتجاج أعمال شغب تمثلت بقيام الطلبة الغاضبين بتحطيم حاويات الشتلات النباتية وتكسير زجاج أبواب مبنى المديرية وحضور قوات الشرطة إلى مكان الاحتجاج بعد وقوع أعمال الشغب وقامت بإبعاد الطلبة عن المبنى.

والى ذلك أغلقت حكومة إقليم كوردستان أبواب المدارس باستثناء مراحل محددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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