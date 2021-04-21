اللجنة المالية تكشف رواتب الرئاسات الثلاث.. هل يتقاضى برهم صالح 100 مليون شهريا؟!

2021/04/21 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان رئيس الجمهورية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 80 مليون دينار.

وقال النائب عن اللجنة محمد تميم في تصريح لـ NRT عربية (21 نيسان 2021)، ان " راتب رئيس الجمهورية تم تعديله ليصل الى 80 مليون شهريا"، مؤكدا ان "رواتب الرئاسات الثلاث ايضا تبلغ 80 مليون دينار فقط"، بحسب قوله.

وتداول مغردون معلومات عن الامتيازات التي يحصل عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، دون أي دور حقيقي يحسب للاخير، بحسب تعبيرهم.

المغردون وفي تدوينات لهم، اشاروا الى ان "برهم صالح يتقاضى راتبا مقداره 100 مليون دينار شهريا، اضافة الى مخصصات ونثريات تصل الى مليار دينار شهريا.

وتابع المغردون ان "عدد المساعدين والمستشارين الذي يعملون ضمن فريق رئيس الجمهورية يبلغ عددهم نحو 1200 شخصا من موظفين ومساعدين ومستشارين".

ولفتوا الى ان "اعداد الحمايات الخاصة برئيس الجمهورية تبلغ 3000 مقاتل وهم ضمن الفوج الرئاسي الذي يتقاضى الرواتب من وزارة الدفاع العراقية".

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