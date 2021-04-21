كوكب الأرض مهدد بالفناء بالسلاح النووي - ضياء الشكرجي

2021/04/21 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي على سطح وطننا الكبير كوكب الأرض، الكوكب الأزرق، الكوكب الأخضر، الكوكب الملون، وطن الإنسان، لدينا تسعة دول تملك السلاح النووي، ودولتان يشك فيهما محاولة تطويرهما لسلاح الدمار الشامل هذا.



وإننا نعيش يوميا مع هذا الخطر الحاف بنا وبكوكبنا الجميل، الذي لا وطن لنا سواه.لعلنا اعتدنا أن نعيش مع هذا الواقع، ولذا نرانا لا نأبه به، وبمدى خطورته، لاسيما خطر التدمير للكرة الأرضية بما يكاد يكون شاملا.



فل ......





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