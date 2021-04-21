كيف خطط تنظيم الإخوان للإطاحة بالنظام في المغرب. 2 . - سعيد الكحل

2021/04/21 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل وضع التنظيم الدولي للإخوان إستراتجية "التمكين" التي تسير عليها كل تنظيمات الإسلام السياسي بهدف السيطرة على الحكم وإقامة "نظام الخلافة" البائد الذي عانت منه الشعوب وتخلت عنه وفق ما يقتضيه قانون التطور الذي أفرز تجارب سياسية ونظما للحكم أقل استبدادا من ذي قبل وأكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان.



فالإسلام السياسي لا يريد عن دكّ الأنظمة السياسية الموجودة في كل دول العالم بديلا ، والتي يرى فيها أنظم ......





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