أول دفعة من لقاحات كورونا إلى مناطق الفصائل المسلحة في  شمال غرب سوريا

2021/04/21 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – تسلّمت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الأربعاء أول دفعة من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.وتتضمّن الدفعة الأولى نحو 53,800 جرعة، وفق ما أوضح الدكتور محمود ضاهر، المسؤول من مكتب منظمة الصحة العالمية […]

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