وزير النفط: نعمل على توفير فرص عمل لابناء الشهداء

2021/04/21 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاربعاء، ان الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لابناء الشهداء وفق الاجراءات والتعليمات والموافقات الأصولية.

وقال الوزير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "تكريم عوائل الشهداء واجب وطني ويزيدنا فخرا ان نلتقي بهم اليوم لنقدم لهم الدعم والاسناد المادي والمعنوي ونشاطرهم احزانهم"، مشيرا الى "توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم لهذه العوائل التي فقدت ابناءها نتيجة للإرهاب الاعمى والاهتمام بهذه الشريحة التي فقدت احبتها واعزتها".

واضاف الوزير ان "الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لابناء هذه العوائل وفق الاجراءات والتعليمات والموافقات الأصولية وستعلن الوزارة عنها ، وتبليغ اصحاب الشأن عند انجاز تلك الاجراءات" ، مؤكدا على "استمرار الدعم لشرائح المجتمع العراقي".

ومن جانب اخر قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج رئيس اللجنة المركزية لدعم شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية في وزارة النفط كريم حطاب، اننا "اليوم نستقبل كوكبة جديدة من عوائل الشهداء لنقدم لها الدعم المادي والمعنوي لنخفف عن كاهلهم ونواسيهم لفقدناهم الاب والابن والأخ بسبب التفجيرات الاجرامية الدموية التي نفذتها العصابات الارهابية في ساحة الطيران مستهدفة شرائح متعففة تكسب قوتها بشرف".

واشار الى "الاستجابة الكريمة للوزير وتوجيهاته المستمرة لرصد الحالات الإنسانية في المجتمع العراقي بهدف الوقوف الى جانبها ومساندتها ومساعدتها".

من جانبه بين المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد إن "تكريم عوائل شهداء ساحة الطيران يأتي في سياق المبادرات والفعاليات الانسانية والمجتمعية التي تقوم بها وزارة النفط لدعم عوائل الشهداء والجرحى الابطال ، فضلاً عن تكريم العوائل المتعففة والمحتاجة ، وشرائح المجتمع الاخرى ، ومسؤولية ذلك على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات وغيرها من اجل تقديم المساعدة ومد يد العون للعوائل العراقية للتخفيف من الامهم ومعاناتهم".

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