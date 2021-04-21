البابا يستقبل سعد الحريري في الفاتيكان

2021/04/21 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يلتقي الخميس رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بنظيره الإيطالي ماريو دراغي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا أن الحريري سيصل إلى روما في زيارة رسمية للفاتيكان، حيث من المقرر أن يستقبله البابا فرنسيس.

ويلتقي الحريري أيضاً خلال زيارته للفاتيكان بوزير الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

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