إعداد مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان الاسبوع المقبل

2021/04/21 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الاربعاء 21/4/2021، انه سيتم اعداد مشروع قانون موازنة 2021 في الاقليم الاسبوع المقبل.

وبشان الاستقطاع من الرواتب، قال عادل، انه حتى الان لم يتم حسم سيناريو الاستقطاع من الرواتب، لاننا بانتظار اجتماع مجلس وزراء الاقليم المقبل وعلى اساس الايرادات سيصدر قرار بشان مسالة الاستقطاع من الرواتب.

وحول دوام موظفي الاقليم، اضاف المتحدث باسم الحكومة، "للاسف هناك اهمال في الدوام في الدوائر بادارة محافظة السليمانية وطلبنا في المحافظ العمل على هذه المسالة ومتابعتها".

PUKmedia خاص

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