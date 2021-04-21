شاب يختطف فتاة ويقتلها ثم يرمي جثتها أمام المستشفى.. جريمة تهز الكويت

2021/04/21 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت جريمة اختطاف وقتل امرأة الكويت،

الثلاثاء 20 أبريل/نيسان 2021، حين أقدم

مواطن على قتلها طعناً، بعد أن رفعت

شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه

بالشروع بالقتل.

في تفاصيل الجريمة، فقد أقدم الجاني على

خط

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