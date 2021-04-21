الكاظمي يلغي إجازات 1128 مشروعاً متلكئاً في العراق

2021/04/21 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الأربعاء، بإلغاء الإجازات

الاستثمارية للمشاريع التي نسبة

إنجازها بين 0 - 35 بالمئة والتي انتهت

المدة المتاحة لإنجازها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،

في بيا

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