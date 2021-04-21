بالفيديو.. نفجار قوي يهز وسط إسرائيل

2021/04/21 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

بأن "انفجارا قويا هز موقعا لاختبار

الصواريخ يقع وسط إسرائيل، اليوم

الأربعاء".

وقالت الصحيفة نقلا عن شركة "تومر" التي

كانت تختبر محرك صاروخ، إن الحادث كان

جزءا من

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