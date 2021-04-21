ماكينزي يكشف عن مفاوضات مع الدول القريبة من أفغانستان بشأن إعادة الانتشار

2021/04/21 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط كينيث ماكينزي عن مفاوضات مع دول عدة بشأن إعادة تموضع قوات بلاده بعد انسحابها من أفغانستان.

وقال ماكينزي إن الجيش الأميركي سيبدأ مفاوضات مع الدول القريبة من أفغانستان بهدف منع صعود التنظيمات الإرهابية من جديد ومواصلة عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة مشيرا الى احتمالية شن غارات جوية من الدول المجاورة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والذي من المقرر أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل إلا أن ماكينزي لم يحدد حجم إعادة الانتشار أو الدول المعنية بقرار إعادة الانتشار.

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