2021/04/21 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يزور هيئة الاستثمار ويطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد.

– الكاظمي يوجه بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين “0- 35%” وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع.

– الكاظمي يوجه بالالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتـملة.

– الكاظمي يوجه بسحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يزور هيئة الاستثمار ويطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يزور هيئة الاستثمار ويطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).