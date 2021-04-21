رياض المسعودي: الطعن ليس من صالح الحكومة وسيخلق إشكاليات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2021/04/21 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إن الطعن بفقرات في قانون الموازنة ليس من صالح الحكومة وسيخلق نوعاً من عدم التفاهم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأوضح المسعودي أن الموازنة قد أرسلت الى الحكومة قبل التصويت عليها في مجلس النواب وأن الحكومة لم تقدم أية ملاحظات حقيقية بشأنها، وأن للبرلمان صلاحية تخفيض مجمل الموازنة أو المناقلة بين أبوابها والتشاور مع الحكومة في حال وجود زيادات غير مقنعة في بنودها مشيرا الى أن الحكومة تريد الطعن ببعض الفقرات بسبب تخفيض البرلمان لقيمة الانفاق الى مئة وتسعة وعشرين ترليون دينار.

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