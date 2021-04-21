2021/04/21 | 15:56 - المصدر: عين العراق

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بورصة العراق تغلق مرتفعة بجلسة تداولات الأربعاء

أغلق مؤشر البورصة العراقية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.42%, لينهي تداوله عند مستوى 593.27 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 924,383,632 سهمًا.

وتمت عبر 392 صفقة نقدية، بقيمة 1,266,028,430 دينار عراقي.

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