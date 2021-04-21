2021/04/21 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تمكُّنها من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء المقدسة، ودائرة البريد والتوفير فيها.وذكرت الدائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط حالات تلاعبٍ في دائرتين حكوميتين بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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