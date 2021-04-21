البنك المركزي يصدر قائمة بمؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية

2021/04/21 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم.وذكر البنك في بيان، أن “مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم: عدد الشركات المدرجة:- 103 عدد الشركات المتداولة :- 31 وأشار الاتي: ‎1.بلغ عدد الاسهم المتداولة (924,383,632) سهم.‎2.بلغت قيمة الاسهم (1,266,028,430) دينار.‎3.[…]

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