اختفاء غواصة إندونيسية وعلى متنها 53 شخصا

2021/04/21 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإندونيسي فقدان غواصة تابعة للبحرية بالقرب من منتجع جزيرة بالي وعلى متنها 53 شخصا.

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