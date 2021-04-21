2021/04/21 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، عن تمكُّنها من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد والتوفير فيها.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كربلاء الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري الأولى تمكَّن من ضبط أحد مُوظَّفي المديريَّة؛ لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيفٍ عائدٍ إلى مديريَّة بلديَّة كربلاء، وقيامه بإضافة مساحاتٍ تابعةٍ للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات".

وأضافت، أنه "تمَّ ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج (23 و25) المُسجَّلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته التقديريَّـة إلى (1,245,000,000) مليار دينار".

وأشار البيان إلى أن "الفريق تمكن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة؛ لقيامهما بسحب مبالغ ماليَّةٍ من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً منهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين علي السيّد قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّتين (289 و315) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط حالات تلاعب في تسجيل عقاري ودائرة بريد وتوفير كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط حالات تلاعب في تسجيل عقاري ودائرة بريد وتوفير كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).