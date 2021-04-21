بيكيه يقود حملة تمرد على برشلونة بسبب السوبر الأوربي

2021/04/21 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، على قرار إدارة ناديه المشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي، بدلا من دوري أبطال أوروبا.

ووقع برشلونة رفقة 11 فريقا أخر من نخبة أندية الدوري الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني، على تنفيذ مشروع مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وتم تجميد المشروع في الساعات الأخيرة، مع انسحاب كافة الأندية الإنجليزية، بالإضافة لأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان من المسابقة المزعومة.

وتواجه المسابقة الجديدة، رفض عام من كافة اللاعبين والجماهير، التي خرجت في تظاهرات احتجاجية في إنجلترا لإجبار أنديتها على التراجع.

وكتب بيكيه عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "كرة القدم ملك للجماهير، اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وتأتي كلمات بيكيه بعد قرار تجميد المشروع مؤقتا، بالإضافة لتصريحات لابورتا رئيس برشلونة التي أعلن فيها أنه لن يشارك إلا بقرار من أعضاء النادي.

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