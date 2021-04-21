دولة القانون ​تكشف عن رفع الحصانة لبعض النواب وموعد توزيع الحصص الغذائية

2021/04/21 | 16:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت دولة القانون، الاربعاء، وجود طلبات من القضاء العراقي الى رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن بعض النواب، مبينا ان مفردات البطاقة التموينية ستنطلق مباشرة حال صرف الموازنة.

وقال النائب عن القانون كاطع الركابي لـ NRT عربية (21 نيسان 2021)، ان "مجلس القضاء قام بارسال كتب الى رئاسة البرلمان يدعوها فيه الى رفع الحصانة عن بعض النواب، دون علمنا ان كان هذا الامر قد ضمن في جدول اعمال المجلس خلال جلسته التي انعقدت امس الثلاثاء".

واضاف الركابي ان "تاخر انعقاد جلسة الغد جاء بسبب عدم وجود نصاب قانوني ما دفع الرئاسة الى تاجيل انعقاد الجلسة لاكثر من مرة، ورفعت في نهاية المطاف".

وعن مفردات البطاقة التموينية، اكد النائب ان التاخير الحاصل في توزيع المفردات للمواطن يعود الى ارتباط هذا الامور بوزارة المالية لا سيما وان الموازنة لم تصرف حتى هذه اللحظة".

واشار الى ان "مفردات البطاقة التموينية ستنطلق مباشرة حال صرف الموازنة".

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