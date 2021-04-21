مكتبها: وجود مشكلة قانونية بمفوضية انتخابات كردستان

2021/04/21 | 16:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان عن وجود مشكلة قانونية، لافتا الى انه لم يتم تبليغهم من قبل الحكومة وبرلمان كردستان بشأن اجراء عملية الانتخابات.

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