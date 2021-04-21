النزاهة تضبط حالات تلاعب في التسجيل العقاري ودائرة البريد والتوفير بكربلاء

2021/04/21 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط حالات تلاعب في تسجيل عقاري ودائرة بريد وتوفير كربلاء.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة تمكنت من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد والتوفير فيها"، لافتة الى أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كربلاء الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري الأولى تمكَّن من ضبط أحد مُوظَّفي المديريَّة؛ لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيفٍ عائدٍ إلى مديريَّة بلديَّة كربلاء، وقيامه بإضافة مساحاتٍ تابعةٍ للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات".وأضافت، أنه "تمَّ ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج (23 و25) المُسجَّلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته التقديريَّة إلى (1,245,000,000) دينار".وبينت أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة؛ لقيامهما بسحب مبالغ ماليَّةٍ من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً منهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ".وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين علي السيّد قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّتين (289 و315) من قانون العقوبات".

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