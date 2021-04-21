اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 8696 اصابة بـ وباء كورونا و 6382 حالة شفاء اضافة الى وفاة 38 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.
التالي
منذ 15 دقيقة
النزاهة تضبط حالات تلاعبٍ في تسجيل عقاري ودائرة بريد وتوفير كربلاء
منذ ساعة واحدة
التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي
منذ ساعتين
الصحة توجه دوائرها بالإبلاغ عن سلامة لقاحات كورونا
منذ 7 ساعات
الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية
منذ 20 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1020 المسجلة اليوم بكورونا
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 8208 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يوم واحد
مصرف الرشيد يقرر إلغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة
منذ يوم واحد
التربية تلحق امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة مع نظرائهم المؤجلين
منذ يوم واحد
الرافدين يحدد فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية
منذ يومين
اختيار جامعة كربلاء عضوا في اتحاد الجامعات العربية
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 8696 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 8696 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).