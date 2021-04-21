2021/04/21 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 8696 اصابة بـ وباء كورونا و 6382 حالة شفاء اضافة الى وفاة 38 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ 15 دقيقة

النزاهة تضبط حالات تلاعبٍ في تسجيل عقاري ودائرة بريد وتوفير كربلاء

منذ ساعة واحدة

التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي

منذ ساعتين

الصحة توجه دوائرها بالإبلاغ عن سلامة لقاحات كورونا

منذ 7 ساعات

الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

منذ 20 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1020 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 8208 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

مصرف الرشيد يقرر إلغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة

منذ يوم واحد

التربية تلحق امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة مع نظرائهم المؤجلين

منذ يوم واحد

الرافدين يحدد فروعه المشمولة بالسلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

منذ يومين

اختيار جامعة كربلاء عضوا في اتحاد الجامعات العربية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 8696 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 8696 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).