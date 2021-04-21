النزاهة تضبط حالات تلاعبٍ في تسجيل عقاري ودائرة بريد وتوفير كربلاء

2021/04/21 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء،عن تمكُّنها من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد والتوفير فيها.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري الأولى تمكَّن من ضبط أحد مُوظَّفي المديريَّة، لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيفٍ عائدٍ إلى مديريَّة بلديَّة كربلاء، وقيامه بإضافة مساحاتٍ تابعةٍ للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات”.

وأضافت الدائرة، إنه “تمَّ ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج (23 و25) المُسجَّلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته التقديريَّـة إلى (1,245,000,000) مليار دينار”، لافتة الى انه “في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة؛ لقيامهما بسحب مبالغ ماليَّةٍ من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً منهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ”.

واكدت أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين علي السيّد قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّتين (289 و315) من قانون العقوبات“.

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