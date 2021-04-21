حلبجة .. تزايد الاصابات بفايروس كورونا

2021/04/21 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة حلبجة يوم الاربعاء، عن تسجيل 30 اصابة جديدة بفايروس كورونا، لافتة الى ان 400 مواطن تلقوا اللقاحات المضادة.

وقالت الدكتورة شاناز نقشبندي المتحدثة الرسمية باسم صحة حلبجة لـPUKmedia: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا في تزايد، مشيرة الى ان بعض الاصابات لم تظهر عليها اية اعراض وهذا دليل على تزايد الاصابات بكورونا.

واضافت: ان 400 مواطن تلقوا اللقاح المضاد للفايروس، من اصل 3000 لقاح، داعيا المواطنين الى اخذ اللقاحات المضادة والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لمنع تفشي كورونا.

PUKmedia خاص

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