2021/04/21 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجاوز المليون اصابة.. العراق يحطم رقما قياسيا جديدا باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجاوز المليون اصابة.. العراق يحطم رقما قياسيا جديدا باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).