 ضبط حالات تلاعب في التسجيل العقاري ودائرة بريد كربلاء

2021/04/21 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة،

الاربعاء، عن تمكُّنها من ضبط حالتي

تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري

الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد

والتوفير فيها.

الدائرة أوضحت خلال بيان ورد لوكالة نون

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