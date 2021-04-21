رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تخفيف التوترات في المنطقة

2021/04/21 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم

صالح، اليوم الاربعاء، في قصر السلام

ببغداد، السفير الروسي لدى العراق

ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام

عمله.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وك

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