النزاهة الاتحادية تضبط ملف فساد في كربلاء باكثر من مليار دنيار

2021/04/21 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، انها تمكنت من ضبط حالتي تلاعب في مديرية التسجيل العقاري الأولى ودائرة البريد والتوفير في محافظة كربلاء.

وقالت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 نيسان 2021)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري الأولى تمكن من ضبط أحد موظفي المديرية، لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيف عائد إلى مديرية بلدية كربلاء، وقيامه باضافة مساحات تابعة للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج (23 و25) المسجلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته التقديرية إلى (1,245,000,000) مليار دينار".

واوضح، انه "في عملية ثانية، تمكن الفريق من ضبط موظفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة لقيامهما بسحب مبالغ مالية من حسابات المواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مستغلين عدم مراجعة المواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلا منهم، وأسفرت العملية عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ".



واشار البيان، الى أنه "تم تنظيم محضري ضبط في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة الذي قرر توقيفهم وفقا لأحكام المادتين (289 و315) من قانون العقوبات".

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