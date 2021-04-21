مكتب اعلام الاتحاد الوطني يهنئ بيوم الصحافة الكوردية

2021/04/21 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، برقية تهنئة بمناسبة يوم الصحافة الكوردية واصدار العدد الاول من صحيفة (كوردستان).

وجاء في بيان المكتب السياسي: نبارك ذكرى اصدار صحيفة (كوردستان)، لجميع الصحافيين والاعلاميين الكورد في الداخل والمهجر وف يجميع مناطق كوردستان، الصحافة المستقلة، الاهلية والحزبية، الصحيفة التي اصدرت من قبل الاب المؤسس والصحافي (مقداد مدحت بدرخان)، ونشد على ايدي جميعهم الذين اوصولوا الصحافة الكوردية الى هذا المقام.

ان مرور 123 عاما على اصدار اول صحيفة كوردية، يمثل قافة طويلة ومعطاء من القوافل الطويلة للاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة الصحافي العتيد فقيد الامة الرئيس مام جلال من خلال النشر المستمر في صحيفة (شرارة) لمدة 46 عاما دون انقطاع في النشر والنضال المتقدم، والذي تمكن خلال تلك المدة وعن طريق تفعيل الادوات كافة، وعن طريق الصحف الورقية مرورا الى الاعلام المسموع وصولا الى الاعلام المرئي، واليوم في الاعلام المتجدد، تمكن من اثارة حماسة نضاله واصبح رائدا في الابداع، وبالسير على النهج ذاته، فأن اعلام الاتحاد الوطني في الوقت الراهن، يمر بمرحلة التجدد والتجديد والتأقلم مع التكنولوجيا المعاصرة وانعكاسات المسؤولية بالاستمرار بتلك القافلة.

ان هذه المناسبة تدعونا ان نرسل السلام الى ارواح الشهداء والراحلين في مجالات القلم والصحافة، ونوجه تحية الى الجنود المجهولين الذين وضعوا فكرهم في خدمة الصحافة الكوردية في اغلب محطات النضال.

مبارك لصحافيي كوردستان، ولشباب وشابات ميدان الباحثون عن مهنة المتاعب.

PUKmedia ترجمة

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